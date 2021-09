(LaPresse) Un flop la manifestazione a Roma contro il green pass. Poche centinaia di persone, tra cui il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, hanno risposto all’appello del movimento no vax per l’ennesimo sabato di protesta contro il certificato e contro i vaccini in piazza del Popolo.

