La marionetta rappresenta una migrante alla ricerca della madre

(LaPresse) – “Amal”, che in arabo significa “speranza”, è un burattino alto 3,5 metri rappresentante una giovane migrante siriana di 9 anni alla ricerca della madre.La marionetta ha camminato sul selciato di piazza San Pietro per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla difficile situazione dei migranti. Qui è stata accolta dal cardinale Michael Czerny, sottosegretario della Sezione Migranti e Rifugiati, e monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare delegato per la Carità e per i Migranti. La marionetta è la protagonista di “The Walk”, un’iniziativa del team inglese “Good Chance” fondato nel 2015 dai drammaturghi Joe Murphy e Joe Robertson. Il gruppo è noto per aver coinvolto negli ultimi sei anni migliaia di artisti in una serie di progetti artistici a scopo sociale. Il viaggio di Amal è iniziato dal confine tra Siria e Turchia e percorrerà in totale circa 8mila chilometri fino a Manchester, nel Regno Unito. Il suo lungo cammino attraversa l’Italia dal 7 al 19 settembre. Tra le tappe italiane previste dal tragitto ci sono Bari, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Sanremo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata