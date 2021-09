I lavoratori dicono che tre di loro sono rimasti feriti documentando sui social con alcuni video gli scontri con le forze dell'ordine

(LaPresse) – Attimi di tensione, questa mattina, davanti all’azienda Brivio e Viganò che si occupa di logistica a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano, quando alcuni lavoratori in protesta si sono seduti davanti ai cancelli dell’azienda per impedire l’uscita dei camion e i poliziotti in assetto antisommossa erano schierati a presidio. Gli animi si sono presto accesi, tra urla e slogan. I lavoratori dicono che tre di loro sono rimasti feriti documentando sui social con alcuni video gli scontri con le forze dell’ordine. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata