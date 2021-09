"Ho trovato un uomo molto provato, affetto da una grave malattia psichiatrica", le parole del legale

(LaPresse) – “Ho trovato un uomo molto provato, una persona afflita e la prima cosa che mi ha detto è che si scusava con tutti, soprattutto con la signora. Lui ha commesso un grave errore e in quel momento non riusciva a ragionare. Lui secondo me è affetto, e questo sto cercando di appurare, da una grave malattia psichiatrica e questo lo ha indotto a commettere un’azione contro ogni logica, perché questo biglietto comunque non poteva essere incassato”. Queste le parole di Vincenzo Strazzullo, avvocato difensore di Gaetano Scutellaro, l’uomo che a Napoli ha sottratto il tagliando vincente a una signora di 69 anni. “Lui con la tabaccheria non ha nulla a che vedere, d’altro canto con la moglie stavano in separazione e la famiglia non vuole sapere nulla, non ha voluto avere neanche contatti con me, il suo difensore”, ha aggiunto il legale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata