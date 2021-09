Il promotore del referendum a Napoli per un convegno al tribunale

(LaPresse) Marco Cappato, promotore del Congresso mondiale per la libertà di ricerca e della campagna Eutanasia legale, è stato a Napoli per un convegno sul tema referendario presso il Tribunale di Napoli. “Il Paese è più pronto della sua classe dirigente“, ha detto Cappato. “Anche su aborto e divorzio è stato così. Ad oggi abbiamo raggiunto oltre 850mila firme e continueremo anche a settembre per poter creare un dibattito di cofnronto su questo tema. La gente deve poter scegliere tra l’eutanasia clandestina e quella legale”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata