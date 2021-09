Così Giuseppe Bononi dopo l'incontro con il sindaco Beppe Sala: "Aiutateci con la sottoscrizione"

“Siamo estremamente soddisfatti che tutte le richieste che i condomini di via Antonini hanno fatto hanno avuto una risposta. Già qualcuna di esse è stata anche risolta. Imponente è stata la risposta per quanto riguarda gli alloggi che sono in offerta”. È quanto ha dichiarato Giuseppe Bononi – amministratore del palazzo ‘Torre dei Moro’ in via Antonini, a Milano, andato a fuoco domenica pomeriggio – dopo il vertice a Palazzo Marino con il sindaco Beppe Sala e l’avvocato Roberto Panetta, legale del comitato condomini del palazzo. “L’unica cosa è il periodo di acquisizione, che è abbastanza lungo, tenuto conto che, soprattutto per la Torre, ci sarà molto tempo da attendere. A questo proposito è pervenuta già ieri la dichiarazione di inagibilità di tutto l’edificio e, quindi, si partirà adesso con problematiche ancora più importanti di quelle che sono state affrontate fino a questo momento”, ha aggiunto Bononi. “Il numero che noi, come condominio e come amministrazione, abbiamo messo a disposizione potrà accogliere tutti quegli aiuti che ci potranno pervenire. Come diceva il sindaco, siamo arrivati a 21mila euro con le sottoscrizioni che sono partite solo martedì e preghiamo anche voi di ‘pubblicizzare’, diciamo così, il nostro iBAN e tutto quanto per poterci aiutare in questi primi momenti”.

