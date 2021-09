Giuseppe Bononi ha parlato prima dell'incontro con il sindaco Sala a Palazzo Marino

(LaPresse) “Ci sono stati degli incontri con l’assessore Maran, abbiamo in due incontri steso dei punti da discutere, alcuni sono già stati risolti come la messa a disposizione di alcuni posti di smartworking e lo spostamento della fermata 95”. Queste le parole di Giuseppe Bononi, amministratore del palazzo ‘Torre dei Moro’ in via Antonini, a Milano, andato a fuoco domenica pomeriggio. Bononi ha parlato prima dell’incontro con il sindaco Sala ribadendo che “ora l’emergenza riguarda gli alloggi“.

