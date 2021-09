Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche mezzi di soccorso e unità cinofile

(LaPresse) I Vigili del Fuoco al lavoro da questa mattina in un’abitazione a Filattiera, nel comune di Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara, dopo un’esplosione che ha fatto crollare parte della casa. Ancora da stabilire le cause. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche mezzi di soccorso e unità cinofile.

