Tra i clienti anche minori. Carabinieri: "Situazione di profondo degrado"

Blitz antidroga nel quartiere Tevere di via Ribera, ad Agrigento, dove i carabinieri hanno sgominato una banda operante nel rione trasformato in una vera roccaforte dello spaccio. Sette le misure cautelari emesse dal Tribunale di Sciacca su richiesta della procura. I provvedimenti destinati tutti a cittadini di origine tunisina tra i 40 e i 23 anni. I carabinieri hanno documentato “il profondo stato di degrado e illegalit√† diffusa in cui versava il quartiere”. Durante l’indagine sono stati sequestrati anche 20 grammi di cocaina, 50 di hashish e 50 di marijuana oltre a 2000 euro in contanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata