Vanessa Zappalà, fonte Facebook

Vanessa Zappalà passeggiava con gli amici quando è stata vraggiunta da diversi colpi di pistola

Femminicidio questa notte ad Aci Trezza, frazione di Aci Castello in provincia di Catania. Una giovane di 26 anni, Vanessa Zappalà, originaria di Trecastagni, è stata colpita è stata raggiunta da diversi colpi di pistola mentre passeggiava nel paesino con alcuni amici. Inutili i soccorsi. Nell’agguato è rimasta ferita lievemente anche un’amica della vittima. I carabinieri stanno cercando l’ex fidanzato, più volte denunciato per stalking, che sarebbe stato riconosciuto dal gruppo. Il giovane è di San Giovanni La Punta, paese in cui da stanotte è scattata la caccia all’uomo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata