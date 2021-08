Il primo cittadino di Milano: "Sono qui in veste di sindaco e di amico"

(LaPresse) – “Sono qua in veste di sindaco e di amico. Ho tanti ricordi di momenti insieme. Di lui apprezzavo quello che ha fatto. Non parlava mai al passato, non sentiva mai il bisogno di dire ‘ho fatto’. Guardava sempre al futuro”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala arrivando alla camera ardente allestita per Gino Strada nella sede di Casa Emergency. “Ho sentito la moglie e anche la presidente di Emergency in questi giorni, ma abbiamo deciso di pensare a questa giornata. Credo sia importante dedicargli qualcosa che rimanga ma anche un momento di ricordo, come avrebbe voluto lui, anche allegro”.

