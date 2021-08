Dopo le polemiche e gli allarmi arrivati fino al Viminale termina il party illegale

Sarebbe terminato il rave in corso da giorni in Maremma, tra Lazio e Toscana, con migliaia di persone in arrivo da tutta Europa. Centinaia di giovani da questa notte stanno defluendo. In gran parte stranieri, stanno dirigendosi per lo più verso la Toscana.

Nelle ore notturne infatti tutti i varchi per accedere all’area dove si svolge il rave erano presidiati dalle forze dell’ordine. Lo si apprende dalla questura di Viterbo che precisa di avere identificato tutti i mezzi e tutti i partecipanti. Questa mattina sul posto erano ancora presenti un centinaio di mezzi e circa 200 persone, tutte sono state identificate e invitate ad allontanarsi. Non si sono registrate criticità per la sicurezza pubblica e l’area verrà completamente liberata nelle prossime ore.

Salvini: “Lamorgese spieghi a italiani”

“Lamorgese dovrebbe spiegare agli italiani cosa sta facendo per difendere la salute e la sicurezza. Anche sul fronte degli sbarchi, abbiamo superato i 35mila quest’anno. Per quanto riguarda il rave, da giorni chiediamo spiegazioni e fortunatamente sono intervenuti. Ma lì ci sono ragazzi che vengono da tutta Europa, e guarda caso scelgono l’Italia per fare queste cose. Mentre le discoteche sono chiuse e centinaia di imprenditori sono in difficoltà”. Lo ha detto a Morning News, su Canale 5, il leader della Lega Matteo Salvini, a proposito del rave in corso da giorni in Maremma. “Si doveva fare qualcosa, se fosse successo quando ero ministro io mi avrebbero massacrato”, ha aggiunto.

