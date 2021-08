Sanzionato il titolare e l'organizzatore dell'evento

(LaPresse) C’erano circa 300 persone intente a ballare, senza alcun rispetto del distanziamento e delle misure anti Covid, in un locale di Palermo che è stato chiuso dalle forze dell’ordine. I finanzieri del Comando provinciale del capoluogo siciliano sono intervenuti sabato 17 agosto per controllare quella che era stata definita dagli organizzatori una festa privata, ampiamente pubblicizzata però sui social media. I titolare della struttura, Casa Cuba, è stato sanzionato, come anche l’organizzatore dell’evento: disposta inoltre la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.

La Sicilia è la regione italiana coi numeri peggiori in relazione alla pandemia ed è a un passo dal ritorno in zona gialla.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata