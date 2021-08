Mirko, 30 anni, fu l'ultimo estratto dalle macerie. Le immagini della polizia di Stato

Tre anni dal crollo del Ponte Morandi a Genova, il 14 agosto 2018 alle 11.36. Tra le vittime ci fu anche Mirko, 30enne, ultimo estratto dalle macerie, insieme ad altre 42 vittime. La mamma di Mirko, Paola, riuscì a esaudire il desiderio del figlio di vedere la sua Genova dall’elicottero della Polizia di Stato. Il video diffuso dalla polizia. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE- NOT FOR SALE

#14agosto Tra le vittime #PonteMorandi ci fu Mirko, giovane 30enne, ultimo estratto dalle macerie. Con mamma Paola, oggi, vogliamo nuovamente esaudire il suo desiderio di vedere la sua #Genova dal nostro elicottero. #pernondimenticare #essercisempre #lamiciziaèunacosaseria pic.twitter.com/GmgDv3fhQL — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2021

