Il fondatore di Emergency alla manifestazione di Milano 'Aprite i porti'

E’ morto all’età di 73 anni Gino Strada, fondatore di Emergency. Nel 2018, alla partecipata manifestazione ‘Aprite i porti’ a Milano, dichiarava: “Le scelte di Salvini sono una continuità logica con Minniti. E’ un’evoluzione di quella linea, che dice una cosa sola: ‘Signori, noi non vi vogliamo’. Poi pur di non volervi di volta in volta chiudiamo i porti o paghiamo i fuorilegge libici per tenerli là, ma quello è l’escamotage, la sostanza è: ‘Noi non li vogliamo'”.

