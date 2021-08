Canadair in azione per cercare di contenere le fiamme

(LaPresse) Prosegue l’emergenza incendi in Sicilia. Nel Palermitano i Canadair sono in azione per dare supporto ai Vigili del Fuoco, nel tentativo di contenere i roghi. Per tutta la notte passata i vigili del fuoco sono stati impegnati in Sicilia e Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 interventi nelle ultime 12 ore, dall’alba 7 canadair in volo. Lo rende noto il Corpo dei vigili del fuoco su Twitter.

