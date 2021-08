I soccorsi sono al lavoro per mettere in sicurezza le aree colpite

(LaPresse) Secondo lo US National Weather Service nei sobborghi di Chicago sono stati avvistati diversi tornado, che minacciano la città. Alcuni tornado sono stati registrati nei pressi di Ogle County, Kane County, DeKalb County e Lee County. I danni sono ingenti: alberi sradicati e caduti, che bloccano anche la circolazione. I soccorsi sono al lavoro per mettere in sicurezza le aree colpite. CREDIT WREX, NO ARCHIVIO

