La ministra dell'Interno: "Il contrasto via mare è molto diverso da quello via terra"

“Molti degli sbarchi sulle coste siciliane sono autonomi e noi non possiamo fermarli”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, a margine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura a Torino. “Il contrasto dell’immigrazione via mare è molto diverso da quello via terra”, ha spiegato ricordando che quest’anno il Comitato nazionale di sicurezza tradizionale di Ferragosto “lo faremo in Sicilia, una scelta giusta perché è un momento di arrivi”.

