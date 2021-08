Mario Draghi ha firmato stamattina un Dpcm che autorizza la mobilitazione nazionale dlela Protezione civile

I roghi tormentano la Sicilia, il governatore Nello Musumeci ha chiesto al governo aiuti da altre regioni e Mario Draghi ha firmato stamattina un Dpcm che autorizza la mobilitazione nazionale della Protezione civile. Domani convocato un vertice straordinario in Regione per coordinare gli interventi, mentre il caldo torrido non dà tregua al centro.sud. Oggi sono otto le città da bollino rosso : Bari, Campobasso, Catania, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara e Trieste. Previsti invece temporali al notd, con allerta rischio idrogeologico in Lombardia, già colpita gravemente dal maltempo nei giorni scorsi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata