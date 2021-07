Centinaia per le strade della cittadina, familiari arrivati da tutta Europa

(LaPresse) Tutta la famiglia di Younes El Boussettaoui era presente in prima fila al corteo che questo pomeriggio ha attraversato le strade di Voghera. I genitori, i fratelli, le sorelle, i cugini e gli zii del trentanovenne marocchino ucciso martedì sera dall’assessore leghista Massimo Adriatici sono giunti da tutta Europa per chiedere pubblicamente giustizia. La sorella Bahija intervenendo al microfono ha detto: “Chiediamo solo la giustizia per Younes, nessun casino, nessuna giustizia fai da te, no destra, no sinistra, solo giustizia. Il popolo italiano è giusto e ci darà giustizia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata