Tensione con gli agenti ma nessuna carica alla manifestazione contro il summit ambiente

(LaPresse) – Momenti di tensione in piazza Bovio a Napoli quando alcuni manifestanti in occasione del G20 hanno lanciato sulla polizia palloni d’acqua. Non ci sono state però cariche. Il corteo è partito da piazza Dante e poi è proseguito per via Sant’Anna dei Lombardi, deviato da via Toledo, per evitare di far giungere i manifestanti presso Palazzo Reale, dove si è tenuta la conferenza stampa del ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani. I dimostranti hanno intonato cori per Carlo Giuliani, morto il 21 luglio 2001 al G8 di Genova dopo essere stato colpito da un colpo di pistola sparato dal carabiniere Mario Placanica.

