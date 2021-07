Film-Cisl: "Il tempo è scaduto, la rabbia dei lavoratori sta per esplodere"

Lavoratori Ex Ilva in presidio, questa mattina, davanti alla Prefettura di Taranto per la mobilitazione per il Gruppo Acciaierie D’Italia. Lo comunica Fim Cisl. La protesta è contro la situazione degli stabilimenti. “Parte la mobilitazione che aspettavamo da tempo, perché il tempo ormai è scaduto: questo stabilimento non si regge più in piedi, non ci sono investimenti, prospettive, il piano industriale latita”, ha detto Pietro Cantoro Fim-Cisl a margine del presidio. “Stanno gestendo una cassa integrazione vergognosa, la rabbia sta per esplodere. Servono risposte immediate”.

