Un ex direttore di banca in pensione, Giovanni Caramuscio, è stato ucciso a colpi di pistola intorno a mezzanotte a Lequile, in provincia di Lecce, mentre si trovava a uno sportello bancomat. Lo riferiscono i media locali. Ad agire sarebbero stati in due, davanti agli occhi della moglie che lo attendeva in auto.

