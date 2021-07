Ieri l'azienda ha comunicato il via al licenziamento collettivo per i 340 operai dello stabilimento campano

(LaPresse) Una trentina di operai della Whirlpool dello stabilimento di Napoli di via Argine ha bloccato pochi minuti fa la strada di accesso alle partenze all’aeroporto di Capodichino. I lavoratori hanno apposto uno striscione all’interno della struttura e hanno cominciato a intonare il coro: “Noi vogliamo lavorare”. Ieri l’azienda ha comunicato il via al licenziamento collettivo per i 340 operai dello stabilimento di Napoli. “Tutte le attività sono ferme da 8 mesi”, ha spiegato l’amministratore delegato La Morgia. I sindacati hanno annunciato battaglia.

