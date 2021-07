Per spegnere il rogo sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco. Il pullman era diretto a Livigno

Momenti di terrore per venticinque bambini di Liporno, in provincia di Como, diretti a Livigno per un campo estivo. L’autobus su cui viaggiavano ha preso fuoco in una galleria all’altezza di Lierna lungo la corsia nord della Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. Fondamentale l’intervento dell’autista del mezzo, che resosi conto del guasto ha fermato il bus e ha fatto scendere i bambini prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento di cinque mezzi dei vigili del fuoco. Chiusa al traffico la superstrada mentre tre automobilisti sono rimasti intossicati, sette invece i bambini portati in ospedale per accertamenti.

Le parole di Attilio Fontana

Sull’incidente è intervenuto anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. “Questa mattina un autobus con a bordo 25 bambini ha preso fuoco all’interno di una galleria, lungo la strada statale 36 che collega Lecco alla Valtellina, all’altezza di Varenna. L’autista è riuscito a far scendere tutti i ragazzi prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme. Tanta paura, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. Sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano, ai quali va il nostro ringraziamento, per spegnere il rogo”, ha scritto su Facebook il governatore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata