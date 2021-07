In corrispondenza della Baia dei Turchi

Due ragazzi di Cerignola, in provincia di Foggia, P. P., 26 anni, e M. R. F., 29 anni, sono morti annegati in mare, in corrispondenza della Baia dei Turchi ad Otranto, in provincia di Lecce, in zona Alimini. Sono intervenuti i carabinieri e la Capitaneria di porto di Otranto. Le indagini sono in corso per individuare le cause dell’annegamento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata