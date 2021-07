Gli indagati finanziano il terrorismo internazionale

(LaPresse) Blitz della guardia di finanza in corso ad Andria (Bt) dove dalle prime luci dell’alba, al termine di indagini per il contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale coordinata dalla Dda di Bari, 50 militari del comando provinciale, con il supporto di personale dello Scico Roma, stanno dando esecuzione, a un’ordinanza del gip per la custodia cautelare in carcere a carico di 4 soggetti. L’operazione, denominata ‘Il Libanese,’ ha portato all’arresto di 4 soggetti per il reato di finanziamento del terrorismo internazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata