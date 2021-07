L'operazione dei carabinieri in collaborazione con i tecnici della Soprintendenza

Recuperati al largo di Cagliari, in Sardegna, diversi reperti archeologici. Davanti alla zona archeologica di Nora sono state trovate due anfore di terracotta del I secolo d.C. che testimoniano le rotte commerciali percorse tra l’area pompeiana e la Sardegna prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Al largo della località Capitana del Golfo di Cagliari è stato trovato invece un cannone-mitragliera di fabbricazione italiana utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale. Nello specifico l’arma è risultata essere l’armamento del mercantile armato “Romagna”, nave cisterna adibita al trasporto di carburanti, requisita il 4 ottobre 1941 dalla Regia Marina Italiana, affondata per l’esplosione di una mina il 2 agosto del 1943. Il ritrovamento è avvenuto grazie al lavoro dei carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale, dei Subacquei e della Motovedetta CC 821 “Cortellessa” di Cagliari. Le attività sono state condotte sotto la costante supervisione e in collaborazione con funzionari e tecnici responsabili di archeologia subacquea della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari.

