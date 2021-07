Elisabetta Palmieri: "Io assente per tre mesi in quel periodo"

(LaPresse) – “Le immagini di violenza sono ingiustificabili e agghiaccianti. C’era stata comunque una protesta molto forte il giorno precedente da parte dei detenuti al primo caso Covid, con la presa di possesso di alcune sezioni. Ma questo non giustifica la violenza”. Così Elisabetta Palmieri, direttrice del carcere di Santa Maria Capua Vetere, ai giornalisti presenti all’esterno dell’istituto. “Sono stata assente per 3 mesi per un problema di salute in quel periodo” ha aggiunto.

