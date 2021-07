I militari erano a processo per torture, violenze, traffico di droga ed estorsioni

Sono stati tutti condannati i 5 carabinieri della caserma Levante di Piacenza, a processo per le torture, le violenze e i traffici di droga, le estorsioni e le rapine che hanno infangato la divisa gloriosa dell’Arma. A deciderlo il gup, Fiammetta Modica, che – in rito abbrevviato – ha accolto sostanzialmente le richieste dei sostituti procuratori Matteo Centini e Antonio Colonna, che hanno svolto le indagini coordinati dal procuratore Grazia Pradella. La pena maggiore di 12 anni è stata inflitta all’appuntato Giuseppe Montella; 6 anni per Giacomo Falanga, 8 anni per Salvatore Cappellano, 3 anni e 4 mesi per Daniele Spagnolo, 4 anni per il comandante della caserma Marco Orlando.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata