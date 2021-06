I turisti presenti, che hanno assistito increduli alla scena, hanno chiamato immediatamente il 118, che ha a sua volta allertato l'elisoccorso

Si è tuffato in mare per salvare due ragazze che, in forte difficoltà, annaspavano nell’acqua della marina di Arbus, in provincia di Medio Campidano, parte sudoccidentale della Sardegna. L’uomo, circa 65 anni, è riuscito a riportare a riva sane e salve le giovani bagnanti ma, dopo pochi secondi si è sentito male, si è accasciato sulla riva e in pochi secondi è morto: secondo quanto si apprende, il cuore non retto allo sforzo.

I turisti presenti, che hanno assistito increduli alla scena, hanno chiamato immediatamente il 118, che ha a sua volta allertato l’elisoccorso: nonostante l’arrivo tempestivo del personale sanitario e i tentativi di rianimarlo, per l’uomo, probabilmente stroncato da un attacco cardiaco, non c’è stato niente da fare

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata