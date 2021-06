La donna era stata accoltellata dall'ex compagno, che ha ucciso il 19enne

Si è svegliata dal coma ma non sa ancora che suo figlio Mirko, 19 anni, è morto per salvarle la vita, proteggendola col suo corpo. Gli psicologi del centro di salute mentale della Assl di Lanusei seguono i delicati momenti del risveglio dal coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dove Paola Piras è ricoverata dallo scorso 11 maggio, quando il suo ex compagno pachistano 29enne, Shahid Mashi, uccise Mirko dopo aver dilaniato lei con 18 coltellate: hanno preferito non dirle ancora la verità, anche se, da quanto si apprende, appena ha aperto gli occhi Paola ha chiesto proprio di Mirko.

Condizioni delicate

Troppo delicate le sue condizioni, troppo alto il rischio che la notizia possa essere per lei un colpo fatale. Sono tre gli interventi chirurgici a cui la 51enne è stata sottoposta dopo l’orrore consumato all’alba in una palazzina di Tortolì, in Ogliastra, nella Sardegna centro orientale: i primi due per ricucire le profonde ferite inferte dalla furia omicida dell’uomo, più volte denunciato da Paola per stalking, il terzo per rimuovere un ascesso nell’addome.Il primo risveglio, su cui i medici hanno mantenuto il massimo riserbo per timore che le condizioni potessero precipitare, come già accaduto, è avvenuto venerdì scorso, proprio il giorno in cui l’istituto alberghiero Ianas ha riconosciuto a Mirko il diploma postumo da chef, a cui lui teneva tanto e con cui sognava di girare il mondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata