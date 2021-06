L'uomo non si rassegnava alla fine della relazione sentimentale con la vittima durata tre mesi

Arrestato all’alba un 34enne di origine ghanese ritenuto responsabile di omicidio volontario e furto nei confronti della 25enne nigeriana Tunde Blessing, trovata senza vita il 12 maggio 2021, in una zona boschiva del comune di Rho (MI).

Le intercettazioni e l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona hanno consentito ai Carabinieri del comando provinciale di Milano di ricostruire l’accaduto e di stabilire come la morte sia avvenuta in realtà quasi dieci giorni prima del ritrovamento del corpo della ragazza, nel primo pomeriggio del 3 maggio, nel luogo in cui la vittima è stata poi successivamente ritrovata.

L’uomo, che non si rassegnava alla fine della relazione sentimentale con la vittima durata tre mesi ed interrotta il mese precedente, aveva raggiunto la donna sul luogo del delitto, per poi abbandonarla esanime ai margini di una radura dopo aver asportato il denaro contante che la stessa aveva con sé e due cellulari, che aveva poi portato egli stesso a Novara, dove la giovane abitava.

