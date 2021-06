Avevano collegamenti con circuiti del terrorismo internazionale di matrice religiosa

(LaPresse) Sette cittadini dell’est europeo sono stati arrestati perché gravemente indiziati di far parte di una organizzazione transnazionale dedita al traffico di documenti falsi forse utilizzati da foreign fighter. Le misure restrittive giungono all’esito di una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della Repubblica di Milano e condotta dalla Digose dalla Direzione Centrale Polizia di Prevenzione, con il supporto dell’ European Counter Terrorism Centre di EUROPOL e la collaborazione della Guardia di Finanza. L’operazione, denominata The Caucasian Job, nasce dagli approfondimenti avviati a seguito di un’operazione antiterrorismo condotta nel dicembre 2019 dalle autorità austriache su una possibile pianificazione di attentati in Europa ed ha permesso di evidenziare significativi collegamenti con circuiti del terrorismo internazionale di matrice religiosa e, in particolare, con l’autore dell’attentato di Vienna del 2 novembre scorso.

