Dall’11 al 13 giugno, al primo G7 da quando è scoppiata la pandemia, lo stile e l’eleganza tutta italiana sarà protagonista in Inghilterra. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ha deciso di offrire ai Capi di Stato che si incontreranno in Cornovaglia cravatte e foulards firmate “Talarico”, azienda romana che diventa simbolo di eccellenza e qualità dell’artigianalità italiana, con il logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e un nastro Tricolore. Un evento internazionale che simbolicamente prova a rilanciare uno dei comparti del Made in Italy più colpito dalla crisi economico-sanitaria.

