L'operatrice del 118 ha chiamato i carabinieri per avvertirli dell'incidente sul Mottarone

(LaPresse) “Stiamo mandando i mezzi che riusciamo. È caduta una cabina alla funivia di Stresa, sopra in cima al Mottarone (‘che casino, che casino’) alla funivia”. Sono le prime parole dell’operatrice del 118 al telefono con i carabinieri di Verbania domenica 23 maggio subito dopo il disastro della funivia Stresa-Mottarone. L’audio è relativo ai primi minuti dopo la tragedia: l’operatrice inizia a dare i primi dettagli agli uomini dell’Arma apprendendoli in diretta dagli altri soccorritori che si sentono muoversi in sottofondo. “Io inizio a mandarvi lì: pare che la cabina sia caduta in mezzo al bosco e che non sia raggiungibile da un mezzo via terra. È caduta la cabina della funivia di Stresa – ripete la donna – non sappiamo di preciso dove, il collega è ancora al telefono: all’interno c’erano almeno sei persone, non si sa le condizioni, sicuramente sono gravissimi”, aggiunge l’operatrice del 118. Le vittime, alla fine, saranno 14.

