L'incidente nella notte. Protagonista un 17enne

(LaPresse) Incidente nella notte a Taormina dove un diciassettenne della Costa d’Avorio, residente a Santa Teresa di Riva, è precipitato con il proprio scooter in un burrone tra i tornanti di via Roma. A salvare il giovane sono stati i vigili del fuoco di Catania utilizzando l’elicottero AB 412 con cui, dopo aver imbracato il ragazzo, lo hanno trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il17enne si trova ora ricoverato in gravi condizioni. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

