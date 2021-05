Il direttore di esercizio dell'impianto del Mottarone: "Non avrei mai avallato quella scelta"

(LaPresse) – Il gip di Verbania, Donatella Banci Buonamici, smonta la tesi della procura: escono dal carcere tutti e tre i fermati per la strage della funivia del Mottarone, che ha provocato 14 morti. Arresti domiciliari per il caposervizio dell’impianto Gabriele Tadini, l’unico ad aver confessato di aver inserito i ‘forchettoni’ e inibito l’impianto frenante di emergenza. Liberi, invece, il gestore Luigi Nerini e il direttore di esercizio Enrico Perocchio: estranei per il gip rispetto all’uso dei blocchi al freno. “Sono contento di tornare dalla mia famiglia, ma sono disperato per le quattordici vittime. Lavoro negli impianti a fune da 21 anni, so che mettere i forchettoni è una cosa da non fare per nessuna ragione al mondo”, ha detto Perocchio, che ribadisce che tutte le manutenzioni erano state fatte.

