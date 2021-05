Le indagini scattate dopo le denunce di diversi imprenditori, italiani e stranieri

(LaPresse) La guardia di finanza di Torino ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone indagate per riciclaggio dei proventi da truffe informatiche. L’attività si inserisce nell’ambito dell’operazione ‘Casanova’, che a dicembre scorso ha consentito di arrestare 19 persone e denunciarne altre 50 per riciclaggio transnazionale di denaro proveniente dalla realizzazione di due tipi di truffe in danno di privati e di aziende, sia in Italia sia all’estero. Le indagini, avviate nel 2018, sono scattate dopo diverse denunce presentate da imprenditori nazionali ed esteri vittime delle frodi e dallo sviluppo di alcune segnalazioni di operazioni sospette che hanno consentito di individuare conti correnti sui quali sono state rilevate transazioni di denaro, per rilevanti importi, da parte di società in Italia e all’estero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata