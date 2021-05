14 ore e 56 minuti di volo, 160 miglia percorse: Amelia Earhart il 21 maggio 1932 atterra a Londonderry, nell’Irlanda del Nord. Una folla in festa la accoglie. È partita con un monomotore Lockheed Vega dall’isola canadese di Terranova. È la prima donna a sorvolare l’Oceano Atlantico in solitaria. Succede il 21 maggio 1932, giorno in cui Lady Lindy entra nella storia e realizza il sogno che ha da quando è bambina, dal giorno in c21ui il papà l’ha portata a porta a un raduno aeronautico l’ha fatta salire per la prima volta su un biplano.

