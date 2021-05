Alleggerita la pressione sull'hotspot dell'isola: l'Azzurra ha attraccato

(LaPresse) Si riduce la pressione sull’hotspot di Lampedusa con il trasferimento di seicento migranti sulla nave quarantena Azzurra che questa mattina è riuscita ad attraccare dopo il miglioramento delle condizioni del mare. Altri duecento naufraghi, tutti minori stranieri non accompagnati, sono in partenza per Porto Empedocle con il traghetto Sansovino. Da lì verranno accolti nei centri di accoglienza per minori in tutta la Sicilia. Le operazioni di trasferimento su Azzurra e Sansovino si concluderanno in giornata. Entro questa sera nell’hotspot di Lampedusa rimarranno poco meno di ottocento migranti, la metà quelli presenti fino a ieri.

