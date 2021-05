Si tratta del ponte levatorio della darsena di Pagliari

(LaPresse) Il ponte levatoio della darsena di Pagliari a La Spezia ha ceduto improvvisamente. La zona è stata interdetta è al momento non risultano feriti: “Da questa mattina sono in contatto con il Sindaco di Spezia Peracchini e l’assessore regionale alle infrastrutture Giampedrone che si trova in città per avere ulteriori notizie – ha spiegato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Si tratta di un ponte gestito dall’Autorità Portuale della città, di servizio ad una Darsena per imbarcazioni da diporto. Fortunatamente nessuno si è fatto male: il ponte infatti è crollato, pare, per il cedimento di un pistone del meccanismo di apertura e chiusura della stesso”. Le immagini di una telecamera di sicurezza della zona mostrano il momento del crollo. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

