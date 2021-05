Il processo per la seconda insegnante, invece, si aprirà il prossimo 11 luglio davanti alla undicesima sezione penale del Tribunale di Milano

È stata condannata ad un anno di reclusione con il rito abbreviato e la pena sospesa una delle due maestre finite a processo per non aver evitato che un bambino di prima elementare precipitasse dalle scale della scuola elementare Giovanni Battista Pirelli in zona Bicocca a Milano. Il bambino nell’ottobre del 2019 era caduto dal secondo piano, da oltre 10 metri di altezza, ed era poi morto in ospedale.

L’insegnante era imputata insieme alla collega per omicidio colposo per omessa vigilanza. A stabilire la condanna è stata il gup Elisabetta Meyer che ha anche ratificato il patteggiamento a una pena due anni per una bidella presente a scuola il giorno dell’incidente e anche lei accusata dello stesso reato. Il processo per la seconda insegnante, invece, si aprirà il prossimo 11 luglio davanti alla undicesima sezione penale del Tribunale di Milano.

