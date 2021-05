Il ragazzo è stato dimesso dall'ospedale con 10 giorni di prognosi per lesioni

(LaPresse) La polizia di Stato di Imperia ha rintracciato e denunciato a piede libero tre persone responsabili dell’aggressione, avvenuta nel pomeriggio di domenica 9 maggio a Ventimiglia, a danno di un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale. L’aggressione sarebbe dovuta a un presunto tentativo di furto di un telefonino da parte del migrante e non per motivi razziali, secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Ventimiglia.

L’episodio è stato filmato da un privato, che ha postato sui social il video. Gli aggressori sono stati denunciati per lesioni aggravate dall’uso di corpi contundenti. Sono tutti residenti a Ventimiglia e uno di essi ha precedenti di polizia. È al vaglio la posizione di una quarta persona che compare nel video al termine dell’aggressione. Il migrante è stato dimesso dall’ospedale con 10 giorni di prognosi per lesioni. Poi è stato condotto al commissariato di Ventimiglia per procedere ai provvedimenti amministrativi del caso.

