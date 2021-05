sequestro

In manette l'intero nucleo familiare: la vittima è una 22enne serba

(LaPresse) La squadra mobile della Questura di Bologna ha eseguito quattro arresti nei confronti dei componenti di una famiglia accusata di aver sequestrato e ridotto in schiavitù una ragazza serba di 22 anni. Secondo gli investigatori la ragazza sarebbe stata attirata in Italia con la falsa promessa di un matrimonio. Arrivata nel nostro paese sarebbe poi stata sottoposta a vessazioni e angherie. I particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma presso la questura di Bologna alle 10.30.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata