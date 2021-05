Controlli della Procura per verificare alcuni lavori di ristrutturazione edile effettuati dopo il presunto rapimento della bambina

I carabinieri tornano a distanza di anni nella ex casa di Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, padre naturale di Denise Pipitone. Un’ ispezione richiesta dalla Procura di Marsala ed eseguita dai carabinieri della sezione Rilievi del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Trapani nell’ex appartamento della donna. Il sopralluogo è voluto dalla Procura per verificare alcuni lavori di ristrutturazione edile effettuati dopo il presunto rapimento della bambina. Anna Corona è la madre di Jessica Pulizzi, sorellastra della piccola scomparsa a settembre del 2004, che era finita sotto processo per il sequestro della bambina ma che è stata sempre assolta.

