Immagini Sì Cobas dell'occupazione del Nazareno

Le immagini dei manifestanti all'interno della sede

I manifestanti Sì Cobas hanno occupato la sede del Nazareno a Roma, durante la protesta andata in scena questa mattina. “Stamattina i lavoratori FedEx, assieme ai disoccupati 7 novembre di Napoli e ai lavoratori della manutenzione stradale della Campania hanno occupato per più di un’ora la sede del Nazareno, stanchi delle prese in giro del ministro del lavoro Orlando e del Mise” si legge in un post su Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata