I manifestanti sono rimasti circa un'ora, poi si sono spostati

(LaPresse) I manifestanti dei gruppi Cobas che stanno protestando a Roma hanno occupato per circa un’ora la sede del Pd al Nazareno. “Stamattina i lavoratori FedEx, assieme ai disoccupati 7 novembre di Napoli e ai lavoratori della manutenzione stradale della Campania hanno occupato per più di un’ora la sede del Nazareno, stanchi delle prese in giro del ministro del lavoro Orlando e del Mise – spiegano i manifestanti in un post su Facebook – dai quali si attendono da tempo risposte concrete, a partire dalla riapertura immediata del sito FedEx di Piacenza”, si legge nel post. “Il posto di lavoro non si tocca, lo difenderemo con la lotta” gridano i lavoratori.

