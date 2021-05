I manifestanti, lavoratori e disoccupati, chiedono risposte al ministro Orlando

(LaPresse) I manifestanti dei gruppi Cobas, in protesta a Roma, hanno occupato per circa un’ora la sede del Pd al Nazareno. All’intero lavoratori e disoccupati hanno intonato canzoni e slogan per chiedere lavoro e hanno ottenuto un incontro col ministro Andrea Orlando.

