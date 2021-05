Il corteo ha raggiunto piazza Plebiscito pacificamente

(LaPresse) – Diverse centinaia di manifestanti si sono dati appuntamento a piazza del Gesù a Napoli per il corteo del primo maggio, festa dei lavoratori. La Questura inizialmente non aveva dato il via libera ad una manifestazione in movimento, ma dopo una trattativa iniziale i manifestanti si sono mossi in corteo arrivando a piazza del Plebiscito pacificamente. Un blocco stradale è stato mantenuto per diversi minuti nei pressi proprio della Questura.

